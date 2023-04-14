بايدن يأمر بـ«تأمين أفضل» للوثائق السرية بعد قضية التسريب

القاهرة - بوابة الوسط

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أجهزة الاستخبارات بـ«تأمين أفضل» للمستندات والمعلومات السرية بعدما سرب عسكري شاب سلسلة وثائق دفاعية سرية للغاية تتعلق خصوصا بالحرب في أوكرانيا، مما سبب حرجا كبيرا لواشنطن.

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «في الوقت الذي نواصل فيه تحديد مدى مصداقية هذه الوثائق، أمرتُ الأجهزة العسكرية والاستخباراتية باتخاذ إجراءات لتأمين أفضل للمعلومات الحساسة والحد من توزيعها».

وأضاف أن «فريقنا لشؤون الأمن القومي ينسق من كثب مع شركائنا وحلفائنا»، مشيدا بـ«السرعة» التي تحركت بها الأجهزة الأمنية والقضائية إثر تسريب الوثائق السرية.

اتهام عسكري أميركي في قضية الوثائق المسربة

وفي وقت سابق، وجهت محكمة فيدرالية إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر، 21 عاما، لائحة اتهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرية للغاية تتعلق، خصوصا بالحرب في أوكرانيا وسبب انكشافها حرجا كبيرا لواشنطن.

وتيشيرا هو أحد العناصر في سلاح الجو بالحرس الوطني، مثُل الجمعة أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، حيث وجهت إليه تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني دون تصريح»، و«سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح»، وفق وكالة «فرانس برس».