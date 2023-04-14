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عرض الشاب المشتبه بتسريبه وثائق سرية أميركية على القضاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 02:21 مساء
عرض الشاب المشتبه بتسريبه وثائق سرية أميركية على القضاء
لقطة لآلية خلال توقيف جاك تيشيرا الذي يشتبه بأنه سرب وثائق سرية أميركية، فينورث دايتن بولاية ماساتشوسيتس الأميركية، 13 إبريل 2023. (أ ف ب)
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يمثل جاك تيشيرا (21 عامًا)، الذي يشتبه بأنه تسبّب بواحدة من أخطر فضائح تسريب وثائق سرية منذ عشر سنوات في الولايات المتحدة، أمام القضاء اليوم الجمعة غداة توقيفه.

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أن هذا الموظف الصغير في الحرس الوطني الجوي، «اعتقل من دون حوادث» الخميس في بلدة دايتون الريفية جنوب بوسطن في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق)، فيما بثت قنوات التلفزة الأميركية عملية توقيفه مباشرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنه يشتبه بأن الشاب تسبّب «بخطر جسيم» على الأمن القومي للولايات المتحدة، عبر نشر وثائق سرية على الإنترنت حول الحرب في أوكرانيا تكشف أيضا أن واشنطن تجمع معلومات عن حلفائها بمن فيهم إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وتعدّ هذه واحدة من القضايا المحرجة جدا لحكومة الرئيس جو بايدن، فيما ذكر مصدر في وزارة العدل الأميركية أن الشاب يمكن أن يمثل أمام محكمة في ماساتشوستس الجمعة.

وبثت القنوات التلفزيونية لقطات جوية لعملية توقيفه الخميس. ويظهر في اللقطات رجل وضع يديه على رأسه ويرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا قصيرًا أحمر يتراجع ببطء نحو عناصر مسلحين ببزات تمويه قبل اعتقاله ثم اقتياده إلى سيارة.

تحقيق جنائي بعد تسريب الوثائق
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة لإيرلندا اُطلع على عملية توقيف الشاب.

وكان بايدن صرّح قبل ذلك عن قلقه إزاء عملية التسريب. فيما فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا بعد تسريب الوثائق.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء، أن التسريب من فعل شاب يعمل في قاعدة عسكرية، وشارك معلوماته على مجموعة خاصة عبر الإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي «ديسكورد». وباسم مستعار هو «أو جي» نشر المشتبه به لأشهر وثائق صادرة عن القاعدة العسكرية التي يعمل فيها.

وقال الحرس الوطني إن جاك تيشيرا الذي جرى توظيفه في سبتمبر 2019، اختصاصي في الكومبيوتر والاتصالات وحصل على رتبة طيار من الدرجة الأولى، ثالث أدنى رتبة في التسلسل الهرمي.

وكان «أو جي» طلب من الأعضاء الآخرين في مجموعة «ديسكورد» عدم نشر الوثائق وتوسيعها، مؤكدا أنه لا يريد أن يكون مبلّغا عن المخالفات، كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست». لكنه انتقد الدولة، منددا بـ«استغلال السلطة، وكذلك الشرطة والاستخبارات.

- توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق الأميركية السرية

وتضم المجموعة 24 شخصا بعضهم من روسيا وأوكرانيا، وجمعهم منذ 2020 شغفهم المشترك بالأسلحة النارية والمعدات العسكرية والدين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تدرس «تداعيات» التسريب على «الأمن القومي»، مضيفة أن البنتاغون قرّر أيضا فرض مزيد من القيود على الوصول إلى هذا النوع من المعلومات الحساسة.

وتابعت أن الحكومة الأميركية تريد من شبكات التواصل الاجتماعي «تجنب تسهيل» توزيع مثل هذه المواد السرية، مؤكدة أنها «تتحمل مسؤولية حيال مستخدميها وحيال الدولة».

وقال ناطق باسم منصة منتديات الدردشة «ديسكورد» لوكالة «فرانس برس»، إن سلامة مستخدميها أولوية، مؤكدا أن المنصة تتعاون مع السلطات.

إشادة بالاعتقال السريع
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية كريس ميغر، الإثنين إن مجرد تداول هذه الوثائق على الإنترنت يمثل «خطراً جسيماً جدا على الأمن القومي ويمكن أن يغذي التضليل في المعلومات».

وأشاد وزير الدفاع لويد أوستن الخميس «بالاعتقال السريع» للمشتبه به. وقال في بيان إنه أمر «بمراجعة إمكانيات الوصول إلى معلوماتنا الاستخبارية (...) وإجراءات الرقابة داخل الوزارة لتركيز جهودنا بشكل أفضل على منع تكرار هذا النوع من الحوادث».

وتكشف الوثائق التي نشرت على الإنترنت، خصوصا مخاوف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن جدوى هجوم أوكراني مضاد ضد القوات الروسية.

كما تتضمن وثيقة اطلعت عليها «فرانس برس»، مخاوف الولايات المتحدة بشأن قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد الضربات الروسية.

وتناقل رواد منصة «ديسكورد» وكذلك موقع «تويتر» وتطبيق «تلغرام» عشرات الصور لهذه الوثائق لأسابيع على الأرجح، إن لم يكن لأشهر، قبل أن تتنبه لها وسائل الإعلام.

ولم تؤكد السلطات الأميركية علنا صحة الوثائق المنشورة على الإنترنت، كما لم يجر التحقّق منها بشكل مستقل بعد، ولم يعد العديد من هذه الوثائق متاحًا على المواقع التي ظهرت فيها أولا.

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