نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأميركية الخميس، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر، في بيان، إن الحادث هو «أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس»، مضيفا أن «التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء، مزرعة ألبان «ساوثفورك» الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

فتح تحقيق في الحادث

ووجد رجال الإطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث «شخصا محاصرا في الداخل»، وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه جرى إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

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وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف، ووصف الحادث بأنه «مروع»، مضيفا «ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل».

وصرح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة «سي بي إس»، بأنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرا إلى أن غاز الميثان يمكن أن «يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق»، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.