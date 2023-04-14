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وزيرة الخارجية الألمانية: تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل سيناريو كارثيا للعالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 09:30 صباحا
وزيرة الخارجية الألمانية: تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل سيناريو كارثيا للعالم
وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الصيني في بكين، 14 أبريل 2023، (الإنترنت)
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حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، من أن أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل «سيناريو كارثيا للعالم بأسره».

وقالت بيربوك خلال زيارة لبكين إن «تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50% من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة إلى الصين للمطالبة بوقف الحرب الروسية الأوكرانية
كما دعت بيربوك بكين إلى مطالبة «المعتدي الروسي بوقف الحرب» في أوكرانيا، معتبرة أنه «لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين».

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وقالت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الصيني تشين غانغ «يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب».

تنديد بوضع حقوق الإنسان في البلاد
وعلى صعيد ملف الوضع الداخلي في الصين، ندّدت بيربوك الجمعة بـ«تقييد حقوق الإنسان» في الصين.

وقالت: «أوضحت لنظيري في محادثاتنا الثنائية أننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان»، متحدثة خصوصا عن وضع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.

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