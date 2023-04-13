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توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق الأميركية السرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 09:05 مساء
توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق الأميركية السرية
لحظة اعتقال عضو السلاح الجوي للحرس الوطني لولاية ماساتشوستس الذي قام بتسريب الوثائق السرية الأميركية، الخميس 13 أبريل 2023 (تويتر)
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أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أن قوات الأمن أوقفت عنصرًا في الحرس الوطني بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية سرّية للغاية. 

وقال غارلاند، في مؤتمر صحفي مقتضب، إن المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا «تم توقيفه دون حوادث»، وسيمثل قريبًا أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

كما أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أوقف مشتبهًا به في قضية الوثائق السرية التي جرى تسريبها، والتي يُعتقد أن عنصرًا في الحرس الوطني يقف خلفها.

وقالت شبكة «إيه بي سي نيوز» إن الشرطة الفدرالية أوقفت عنصرًا في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس، في حين بثّت شبكة «سي إن إن» مشاهد من نورث دايتون أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيراً ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.

هوية المشتبه فيه
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية عن مسؤولين قولهم إنَّ المشتبه به في التسريب يدعى جاك تيكسيرا، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهو ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق الخميس، وهو عضو في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس.

وأضافت الصحيفة، أن مُسرب الوثائق هو قائد لمجموعة دردشة صغيرة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، عمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لولاية ماساتشوستس، وكانت المجموعة تحوي حوالى 30 شخصًا، معظمهم من الشباب والمراهقين، وتُدعى «Thug Shaker Central»، ما وصفته بأنه تجمع لمحبي ألعاب الفيديو.

ومن المقرر أن يدلي المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند ببيان حول الوضع في الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

ويحمل هذا الاختراق - الذي دفع وزارة العدل إلى فتح تحقيق جنائي- معلومات سرية بشأن معركة أوكرانيا ضد القوات الروسية، إضافة إلى تقييمات سرية لحلفاء الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

المشتبه في تسريبه الوثائق السرية الأميركية، جاك تيكسيرا، البالغ من العمر 21 عامًا (نيويورك تايمز)
المشتبه في تسريبه الوثائق السرية الأميركية، جاك تيكسيرا، البالغ من العمر 21 عامًا (نيويورك تايمز)
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