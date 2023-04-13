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بايدن يدعو لندن للعمل بشكل أوثق مع دبلن بشأن إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 08:07 مساء
بايدن يدعو لندن للعمل بشكل أوثق مع دبلن بشأن إيرلندا الشمالية
جو بايدن خلال خطابه أمام البرلمان الإيرلندي في دبلن، الخميس 13 أبريل 2023 (تويتر)
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، المملكة المتحدة إلى التعاون بشكل أوثق مع إيرلندا لحفظ السلام في مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، بعدما أضعفته التوترات الناجمة عن بريكست.

وقال بايدن في خطاب أمام البرلمان الإيرلندي في دبلن «أعتقد أنّ المملكة المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع إيرلندا في هذا الشأن. ويجب ألا يسمح أبدا بعودة العنف السياسي إلى هذه الجزيرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي خطاب أمام البرلمان الأيرلندي في دبلن، يسير الرئيس الأميركي على خطى جون كينيدي الذي أصبح في يونيو 1963 أول رئيس أميركي في منصبه يزور أيرلندا، قبل خمسة أشهر من اغتياله.

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