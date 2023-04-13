  • Alwasat News
Atwasat

شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 06:44 مساء
شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية
شكري متحدثا في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة، الخميس 13 أبريل 2023. (فيديو)
alwasat radio

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه توافق مع نظيره التركي تشاوش أوغلو «على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية» التي سيجري عقدها في الأيام المقبلة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع تشاوش أوغلو مساء اليوم الخميس في أنقرة، إنه بحث مع نظيره التركي «أزمة كل من ليبيا وسورية وفلسطين» وذلك بعدما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشأن الأزمات الإقليمية، قال شكري «بحثنا الملف الليبي وضرورة إتمام عملية الانتخابات»، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها.

- تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا

وأضاف «بحثنا القضية الفلسطينية والعمل ضمن منظمة التعاون الإسلامي»، مشددًا على ضرورة احترام حرية العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى، وإتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للقيام بواجبها.

وأضاف شكري خلال حديثه للصحفيين قائلًا: «نكثف جهودنا لمنع الأعمال الأحادية في الأراضي المحتلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
كاريكاتير حليم - بث مباشر!

كاريكاتير حليم - بث مباشر!
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي
دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي

دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي
«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا

خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا
«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح

«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
رئيس «فاغنر»: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت
رئيس «فاغنر»: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت
بايدن في جولة تاريخية بأيرلندا.. ما الغرض من الزيارة وما علاقتها بأجداده؟
بايدن في جولة تاريخية بأيرلندا.. ما الغرض من الزيارة وما علاقتها ...
بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية
بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية
الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت
الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير الشرعية
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير ......
المزيد
شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية
شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة ......
رئيس وزراء بولندا من واشنطن: قصر نظر أوروبي في الانفتاح على الصين
رئيس وزراء بولندا من واشنطن: قصر نظر أوروبي في الانفتاح على ......
وزيرة الخارجية الألمانية من بكين: الأوروبيون موحدون في سياستهم مع الصين
وزيرة الخارجية الألمانية من بكين: الأوروبيون موحدون في ......
الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت
الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت...
بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية
بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية...
المزيد