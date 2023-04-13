شكري: توافقنا على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه توافق مع نظيره التركي تشاوش أوغلو «على توقيتات لمسار عودة العلاقات والقمة الرئاسية المصرية - التركية» التي سيجري عقدها في الأيام المقبلة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع تشاوش أوغلو مساء اليوم الخميس في أنقرة، إنه بحث مع نظيره التركي «أزمة كل من ليبيا وسورية وفلسطين» وذلك بعدما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشأن الأزمات الإقليمية، قال شكري «بحثنا الملف الليبي وضرورة إتمام عملية الانتخابات»، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها.

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وأضاف «بحثنا القضية الفلسطينية والعمل ضمن منظمة التعاون الإسلامي»، مشددًا على ضرورة احترام حرية العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى، وإتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للقيام بواجبها.

وأضاف شكري خلال حديثه للصحفيين قائلًا: «نكثف جهودنا لمنع الأعمال الأحادية في الأراضي المحتلة».