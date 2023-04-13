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بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 03:50 مساء
بايدن: «قلق» بشأن تسريب وثائق أميركية سرية
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه بشأن تسريب وثائق أميركية سرية، لكن بدا أنه يستبعد أي خطر داهم.

وقال بايدن لصحفيين بعيد لقائه الرئيس الأيرلندي في دبلن اليوم الخميس: «أشعر بالقلق لحصول ذلك... التحقيق جار ويبدو أنه على وشك التوصل لنتائج»، وكالة «فرانس برس».

ترحيبب ببايدن في أيرلندا بعد فتور في أيرلندا الشمالية
وبعد استقبال فاتر في الجانب الشمالي، متوقع أن يلقى الرئيس الأميركي ترحيبا أكبر بكثير من البرلمانيين في أيرلندا اليوم الخميس خلال زيارته لبلد أجداده.

وتوجه بايدن الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتحدة، جنوبا أمس الأربعاء لتفقد نقطة إبحار بعض أجداده الأيرلنديين في القرن التاسع عشر، بعد خطاب ألقاه في أيرلندا الشمالية التي تحكمها المملكة المتحدة.

وخلال زيارة لقلعة كالينغفورد، قال بايدن «إنه شعور رائع أشعر وكأنني عدت إلى دياري».

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