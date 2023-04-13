بايدن في جولة تاريخية بأيرلندا.. ما الغرض من الزيارة وما علاقتها بأجداده؟

القاهرة - بوابة الوسط

بعد استقبال فاتر في الجانب الشمالي، متوقع أن يلقى الرئيس الأميركي جو بايدن ترحيبا أكبر بكثير من البرلمانيين في أيرلندا اليوم الخميس خلال زيارته لبلد أجداده.

وتوجه بايدن الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتحدة، جنوبا أمس الأربعاء لتفقد نقطة إبحار بعض أجداده الأيرلنديين في القرن التاسع عشر، بعد خطاب ألقاه في أيرلندا الشمالية التي تحكمها المملكة المتحدة.

وخلال زيارة لقلعة كالينغفورد، قال بايدن «إنه شعور رائع أشعر وكأنني عدت إلى دياري»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

اتهامات لبايدن بخيانة مشاعر الأيرلندنيين

قبل ذلك، طغت على توقفه لليلة واحدة في بلفاست اتهامات وجهها الوحدويون الموالون للمملكة المتحدة إلى بايدن بخيانة المشاعر المعادية لبريطانيا، على الرغم من محاولاته تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بعد 25 عاما من إبرام اتفاق سلام بوساطة أميركية.

وقال بايدن لجمهور في جامعة ألستر في بلفاست، إنه حريص على السلام في الجزيرة المقسمة بأكملها، وذلك ابعد أن أكد على أن أيرلندا جزء من روحه.

وحث بايدن الحزب الوحدوي الديموقراطي على إنهاء مقاطعته للهيئة التشريعية في أيرلندا الشمالية، في مقابل وعد بقيام عشرات الشركات الأميركية الكبرى بالاستثمار في المقاطعة إذا عاد الاستقرار السياسي.

كينيدي أول رئيس أميركي يزور أيرلندا

وفي خطاب أمام البرلمان الأيرلندي في دبلن، سيسير الرئيس الأميركي على خطى جون كينيدي الذي أصبح في يونيو 1963 أول رئيس أميركي في منصبه يزور أيرلندا، قبل خمسة أشهر من اغتياله.

وقال كينيدي في خطابه حينذاك أن مبنى البرلمان - لينستر هاوس - كان ملكا لأجداده من عائلة فيتزجيرالد. لكنه أضاف مازحا «لم آت إلى هنا لأطالب به».

وبدلا من ذلك تحدث عن الروابط الكثيرة والدائمة بين الأيرلنديين والأميركيين منذ البداية عندما كانوا منخرطين جميعا في النضال ضد البريطانيين.

أجداد بايدن فروا من المجاعة في أيرلندا

لكن خلافا لجون كينيدي، لا يستطيع بايدن التباهي بأجداده النبلاء؛ إذ أن بعض أسلافه فروا من المجاعة تحت الحكم البريطاني وتجمعوا في منطقة سكرانتون الوعرة في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وفي خطابه اليوم الخميس سيردد بايدن صدى سلفه في التأكيد على العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية العميقة والمتواصلة بين البلدين، حسبما صرحت مستشارة البيت الأبيض أماندا سلوت.

غرض انتخابي للزيارة؟

لا يكف بايدن عن الحديث عن أجداده، مما يؤدي إلى اتهامات من الوحدويين الأيرلنديين الشماليين بأن زيارته إلى الجزيرة تندرج في إطار حملة واضحة تسبق إعادة ترشحه.

وقال كويلين بارسونز مدير الدراسات الأيرلندية العالمية في جامعة جورج تاون بواشنطن إن القوة النسبية للأميركيين الأيرلنديين بنسبتهم المئوية من مجموع عدد الأميركيين تنخفض بشكل مستمر، لكن أيرلندا تحتفظ بنفوذ كبير على الولايات المتحدة.

وأضاف للوكالة الفرنسية: «من الموسيقى إلى الأدب وغير ذلك لطالما وجدت الثقافة الأيرلندية جمهورا متحمسا في الولايات المتحدة وليس فقط في صفوف الأيرلنديين الأميركيين».

وقبل خطابه، سيلتقي بايدن الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز، ورئيس الوزراء ليو فارادكار اللذين استقبلهما في البيت الأبيض في عيد القديس باتريك الشهر الماضي.

زيارة تستمر حتى الجمعة

وبعد هذه التصريحات سيقيم فارادكار مأدبة عشاء على شرف بايدن في قلعة دبلن المقر القديم للحكم الإنجليزي والبريطاني في أيرلندا.

وقبل عودته إلى الولايات المتحدة غدا الجمعة، يتوجه بايدن إلى بالينا في مقاطعة مايو بشمال غرب أيرلندا التي كانت نقطة انطلاق أخرى للأجداد الذين هاجروا إلى ولاية بنسلفانيا.

ومازال لبايدن أقارب يعيشون في المنطقة بينهم جو بلويت الذي يعمل سباكا. وقال بليويت (43 عاما) للوكالة الفرنسية «إنه يوم مؤثر.. إنه يوم فخر كبير لعائلتنا ولأيرلندا. بالينا لها خصوصية كبيرة لديه».