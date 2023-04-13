رئيس «فاغنر»: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت

القاهرة - بوابة الوسط

قدر رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية التي يوجد مقاتلوها في الخطوط الأمامية في معركة باخموت، الخميس، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل للمدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال يفغيني بريغوجين عبر «تلغرام»: «يواصل الجيش الأوكراني استقدام تعزيزات ونقلها إلى المدينة. هناك معارك دامية وصعبة، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لباخموت»، لكنه أكد أن 80% من المدينة بات تحت السيطرة الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي أنه بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة باخموت، مركز القتال منذ شهور في أوكرانيا حيث يبدو أن القوات الروسية تتقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن «القوات المجوقلة تدعم المجموعات الهجومية (التابعة لمجموعة فاغنر)، وتمنع وصول عناصر احتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة وإمكانية انسحاب وحدات العدو» من باخموت، وفق الوكالة الفرنسية.