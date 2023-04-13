«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «واشنطن بوست» أن شابا مهووسا بالأسلحة النارية هو من سرب الوثائق الحكومية الأميركية السرية أخيرا وشاركها في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحمل هذا الاختراق -الذي دفع وزارة العدل إلى فتح تحقيق جنائي- معلومات سرية بشأن معركة أوكرانيا ضد القوات الروسية، إضافة إلى تقييمات سرية لحلفاء الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي هذا الإطار، أخبر عضوان في مجموعة على منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد» جريدة «واشنطن بوست»، أن مئات الصفحات من هذه الوثائق نشرها هناك شاب أخبرهما أنه يعمل في قاعدة عسكرية أميركية، وكان قد أخذ الوثائق معه إلى المنزل. ونشر الرجل الذي أطلق على نفسه لقب «أو جي» (OG) وثائق أمام هذه المجموعة على مدى أشهر، حسب ما أفاد العضوان فيها «واشنطن بوست»، شرط عدم الكشف عن هويتيهما.

وثائق «حساسة للغاية»

ووفق الجريدة، فإن بعض الوثائق كانت حساسة للغاية، إلى درجة أنه جرى تمييزها بختم «لا أجانب» (نو فورينرز) ما يعني عدم مشاركتها مع رعايا أجانب.

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وأضافت «واشنطن بوست» أن المجموعة التي تضم حوالي 24 شخصا، من بينهم أشخاص من روسيا وأوكرانيا، شُكلت بناء على «حبهم المتبادل للأسلحة النارية والمعدات العسكرية والله»، كما أقاموا «عبر ديسكورد ناديا للمدعوين فقط في العام 2020».

ووفق الجريدة، أخبر «أو جي» أعضاء المجموعة أنه أمضى «جزءا من يومه في منشأة آمنة تحظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى»، كذلك، أشار إلى أنه «عمل لساعات في كتابة وثائق سرية لمشاركتها مع رفاقه عبر ديسكورد».

لا تأكيد أميركيا بشأن صحة الوثائق

عُثر على عشرات الصور للوثائق على «تويتر» و«تلغرام» و«ديسكورد» وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، رغم أن بعضها ربما جرى تداوله عبر الإنترنت على مدى أسابيع، إن لم يكن أشهرا، قبل أن تثير اهتمام وسائل الإعلام.

لم يؤكد المسؤولون الأميركيون علنا أن المواد الظاهرة في الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع أصلية، ولا يمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل على الفور. غير أن تسريب هذه الوثائق سبب مشاكل لواشنطن التي كشف مخاوفها بشأن جدوى هجوم أوكراني مضاد ضد القوات الروسية. كما ذكر أنها قامت بالتجسس على حليفين مقربين هما «إسرائيل» وكوريا الجنوبية.

لم يعد عديد الوثائق موجودا على المواقع التي ظهرت عليها في البداية، فيما أفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على إزالتها. قد تكون تداعيات هذا التسريب كبيرة، إذ من المحتمل أن تعرض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، فيما حصل أعداء الولايات المتحدة على معلومات تعد قيمة، وفق «فرانس برس».