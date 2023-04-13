بكين تدين الدور «السلبي» لواشنطن في التوتر بشبة الجزيرة الكورية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الصين، الخميس، الدور «السلبي» للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي بالستي.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحفيين: «لدورة التوترات الحالية (...) أسبابها. التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة (الكورية) واضح للجميع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سول وواشنطن. كما أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على «تويتر» أن «كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي».

اليابان تطالب سكان هوكايدو بالاحتماء من صاروخ كوريا الشمالية

وحضت الحكومة اليابانية، صباح الخميس، سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي.

وقالت الحكومة في تحذير «اخلوا على الفور. اخلوا على الفور»، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8:00 صباحا (11:00 ت غ)، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».