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الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار تشاد طرد السفير الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 11:40 صباحا
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار تشاد طرد السفير الألماني
البنك المركزي الأوروبي خلف أعلام الاتحاد الأوروبي، في فرانكفورت في ألمانيا، 16 مارس 2023. (أ ف ب)
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علق الاتحاد الأوروبي على قرار طرد السفير الألماني لدى تشاد كريستيان غوردون كريكه والذي فسرته الحكومة التشادية بـ«موقفه الفاضح وعدم احترامه الأعراف الدبلوماسية»، بينما رأت الحكومة الألمانية أنه قرار «غير مبرر»، وردت بطرد السفيرة التشادية في برلين مريم علي موسى.

وقالت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن «قرار السلطات الانتقالية في تشاد طرد السفير الألماني أمر مؤسف»، وأضافت أن هذا القرار «يشكل خطوة عدائية لا سيما في ضوء الشراكة الطويلة الأمد، والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في تشاد، بما في ذلك في سياق استمرار الانتقال الجاري»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكريكه سفير لألمانيا في تشاد منذ يوليو 2021. وأكد مصدر في الحكومة التشادية لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته أن السلطات تتهم الدبلوماسي خصوصا «بالتدخل المفرط في حكم البلاد»، وبالإدلاء بـ«تصريحات تسبب الانقسام بين التشاديين».

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الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة العودة للنظام الدستوري في تشاد
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن «السفير كريكه أدى واجباته بشكل مثالي والتزم حقوق الإنسان والانتقال السريع إلى حكومة مدنية في تشاد».

وصرحت مصرالي بأن «الاتحاد الأوروبي يكرر تأكيد أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري، وانتقال خلال مدة محددة زمنيا يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، وأكدت أن «العملية الشاملة التي يدعمها جميع الأطراف الفاعلين المدنيين والسياسيين ضرورية لضمان مصداقية وشرعية العملية الجارية وبالتالي نجاح المرحلة الانتقالية». وشددت على أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الإصرار على هذه النقاط التي تعد شروطا مهمة لشراكته مع تشاد».

وتولى الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو قيادة تشاد في أبريل 2021 خلفا لوالده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل في الجبهة ضد المتمردين بعد أن قاد هذا البلد الساحلي الشاسع ثلاثين عاما. ووعد محمد ديبي التشاديين والمجتمع الدولي بعد ذلك بإعادة السلطة إلى المدنيين في «انتخابات حرة وديمقراطية»، وبعدم الترشح للرئاسة. واختار حوارا وطنيا قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني في أكتوبر ديبي رئيسًا «لانتقال» مدد عامين للتوصل إلى انتخابات «شفافة».

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