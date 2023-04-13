سول تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا من نوع جديد.. وواشنطن تدين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته بيونغ يانغ اليوم الخميس يعمل «على الأرجح بالوقود الصلب»، وهي تكنولوجيا جعل منها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أولوية استراتيجية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة «فرانس برس»، «يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ البالستية، يعمل على الأرجح بالوقود الصلب».

واشنطن تدين التجربة

ودانت الولايات المتحدة «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية «صاروخا بالستيا طويل المدى»، حسب البيت الأبيض.

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وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسن إن «عملية الإطلاق هذه تشكل انتهاكا فاضحا لكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتزيد التوترات بلا داعٍ وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة».

اليابان: الصاروخ لم يسقط في أراضينا

في حين أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ «لم يسقط في الأراضي اليابانية» وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيرا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.

وصرح وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ الذي «يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان».