عقوبات أميركية على شركات «تتعاون مع روسيا ضد أوكرانيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على شركتين صينيتين، وشركتين تركية وإماراتية، بزعم تعاونها التجاري مع روسيا «ضد أوكرانيا».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان صدر اليوم الأربعاء: «تنسحب العقوبات التي جرى فرضها اليوم على العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الدفاع الروسي ضد أوكرانيا»، وبينها شركة مقرها الصين يعتقد أنها تقدم صور أقمار صناعية لمناطق أوكرانيا لصالح شركات مرتبطة بمجموعة «فاغنر».

- عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران

وشملت القائمة التي نشرتها المالية الأميركية، عقوبات على شركة «China Aerospace Technology Company» الصينية، المعروفة أيضا بمسمّى «China Head Technology» و«Head Aerospace Group»، وذكر تقرير وزارة المالية أن الشركة تقع في بكين، ويُزعم أنها على صلة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل أو تبرير.

وشملت العقوبات شركة صينية أخرى «King-Pai Technology HK Co»، تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، للاشتباه في أنها تزود «مجمع الدفاع الروسي» بمعدات دون الخوض في تفاصيل.

كما طالت العقوبات أيضاً الشركة التركية «Dexias Industrial Products and Trading Limited» التركية وفرعها الروسي Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) وإدارتها.

وجرى فرض عقوبات على شركة أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة «حلم الصحراء»، بزعم توريدها أجهزة بصرية وإلكترونيات أميركية الصنع إلى روسيا لأغراض عسكرية.