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روسيا تعترض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:50 مساء
روسيا تعترض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق
طائرة حربية ألمانية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها اعترضت طائرة تابعة للجيش الألماني كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أي حادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تليجرام»: «رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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وأضافت الوزارة أنه على الفور أقلعت مقاتلة من طراز «SU-27»، وتبيّن لها أن الهدف هو «طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون». وأوضحت أنه ما إن وصلت المقاتلة الروسية حتى «ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا والمقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها». وشدد البيان على أن الطائرة العسكرية الألمانية لم تخترق الحدود الروسية.

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