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متظاهرون في هولندا يعرقلون زيارة ماكرون لأمستردام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 06:16 مساء
متظاهرون في هولندا يعرقلون زيارة ماكرون لأمستردام
الملك الهولندي فيليم ألكسندر (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى يساره في جامعة أمستردام. (أ ف ب)
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واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في هولندا احتجاجات جديدة أوقف خلالها شخصان لدى وصوله إلى جامعة أمستردام، قبل ساعات من توقيع «ميثاق الابتكار» مع الحكومة الهولندية.

أوقف متظاهران هما رجل وامرأة، بتهمة «الإخلال بالنظام العام والتهديد» لأنهما «كانا يجريان باتجاه الرئيس» الفرنسي، حسبما أعلنت الناطقة باسم شرطة أمستردام ليكس فان ليبرغن، وفق «فرانس برس».

وتُظهر لقطات تلفزيونية الرجل عند اعتراض مساره فجأة وإلقائه بقوة أرضا بالقرب من ماكرون الذي يواجه سلسلة احتجاجات واسعة في فرنسا ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

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وهتف الرجل مرتين «من أجل العمال، ونحن هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك»، وهو شعار يكرره متظاهرون معارضون لماكرون في فرنسا.

وقع الحادث بعد خروج الرئيس الفرنسي من سيارة ليموزين مع ملك هولندا فيليم ألكسندر، واستقبلته رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما. وكان أحد المتظاهرين الموقوفين يرفع لافتة، حسب المتحدثة باسم الشرطة.

«رئيس العنف والنفاق»
كان نحو 40 متظاهرًا بانتظار ماكرون عند خروجه من الجامعة، حاملين لافتتَين إحداهما رُفعت الثلاثاء وكُتب عليها «رئيس العنف والنفاق».

وقدّم أحد المتظاهرين نفسه على أنه ليبرالي، وهو يدرس العلوم الاجتماعية في أمستردام. وأوضح أنه أراد التنديد بـ«عنف» الشرطة خلال التظاهرات في فرنسا و«إفساد» زيارة ماكرون لهولندا.

الثلاثاء، قاطع محتجّون ماكرون خلال إلقائه خطابًا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، قال فيه إنه إذا كانت الديمقراطية مرادفة للحق في التظاهر، فإنها تتعرض أيضًا «للخطر» عند عدم احترام القانون.

 احتجاجات ضخمة على رفع سن التقاعد
وتواجه الحكومة الفرنسية منذ بداية العام احتجاجات ضخمة على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا في فرنسا. وأحيا قرار ماكرون، باعتماد نصّ إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، الحركة الاحتجاجية في فرنسا، حيث تخللت بعض التظاهرات أعمال عنف.

الأربعاء، زار الرئيس الفرنسي مع الملك الهولندي مختبر الفيزياء الكمّية بجامعة أمستردام، وهي تقنية فيزياء واعدة تهدف إلى زيادة قوة الحوسبة في الحواسيب.

وسبق أن اندمجت شركة «باسكال» الفرنسية الناشئة، التي أسسها الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء آلان أسبيه، مع شركة «كيو أند كو» لتصبحان شركة رائدة في أوروبا.

أشباه الموصلات والفيزياء الكمّية والطاقة 
توقع الحكومتان الفرنسية والهولندية اليوم الأربعاء «ميثاق الابتكار» ويتضمّن إقامة تعاون في مجالات أشباه الموصلات والفيزياء الكمّية والطاقة، وهي مجالات يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز استقلاليتها فيها.

وأصبح للمجموعتين الفرنسية «إس تي مايكروالكترونيكس» والهولندية «إيه إس إم إل»، وهما رائدتان في مجال تصنيع أشباه الموصلات في أوروبا، مشاريع مشتركة.

على هامش زيارته لجامعة أمستردام، اجتمع ماكرون مع المدير العام لمجموعة «إيه إس إم إل» بيتر فينينك. وتعمل الحكومتان أيضًا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية دفاعية يتم الإعلان عنها بحلول العام 2024.
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