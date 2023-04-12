الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ القوات المسلحة في البلاد إلى «تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي»، على ما أفادت محطة «سي سي تي في» الرسمية، الأربعاء.

وجاءت تصريحات شي خلال زيارته قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية تهدف إلى ممارسة ضغوط على تايوان، وفق وكالة «فرانس برس».

فرض منطقة حظر جوي شمال تايوان الأحد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل التايوانية أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي شمال الجزيرة الأحد في 16 أبريل بسبب «أنشطة فضائية».

وأوردت الوزارة أن «الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها عديد المسارات الدولية بذريعة أنشطة فضائية»، مشيرة إلى أن إغلاق الأجواء سيستمر 27 دقيقة من الساعة 9:30 إلى الساعة 9:57 (1:30 إلى 9:57 ت غ) الأحد، وفق وكالة «فرانس برس».

الصين تعلن نجاح مناوراتها في محيط تايوان

والإثنين، أعلنت الصين أنها «أنجزت بنجاح» مناوراتها العسكرية في محيط تايوان التي استمرت ثلاثة أيام، وقامت خلالها بمحاكاة «تطويق» الجزيرة.

وأوضحت القيادة الشرقية في الجيش الصيني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «من الثامن من أبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان، وفي إطار مناورات السيف المشترك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت «اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية».

لكن وزارة الدفاع التايوانية قالت، الثلاثاء إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وأضافت أن الصين حشدت «طائرات عسكرية الثلاثاء وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب»، مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت غ).