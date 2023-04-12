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ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:51 صباحا
ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره الأوكراني دينيس شميهال في تورونتو، 11 أبريل 2023. (أ ف ب)
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صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن هجوما إلكترونيا أعلن قراصنة مؤيدون لروسيا مسؤوليتهم عنه، استهدف مواقع حكومية كندية خلال زيارة لنظيره الأوكراني دنيس شميهال، مؤكدا أن ذلك «لن يغير بأي حال من الأحوال دعمنا الثابت لأوكرانيا».

وقال ترودو إن الهجوم الذي تبنته «نو نيم» (بلا اسم) في رسالة على تطبيق «تلغرام»، أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو في تورنتو، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي مشترك مع شميهال أن «مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودا أو قادة أوكرانيين، ليست أمرا نادرا»، مشيرا إلى أن «التوقيت ليس مفاجئًا».

هجمات «غير مفاجئة»
وقالت الناطقة باسم «مركز أمن الاتصالات» الكندي روبين هوكو لـ«فرانس برس» إنه «ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضد الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات»، وأضافت أن «هذه الحوادث تلفت الانتباه لكن تاثيرها ضئيل جدا على الأنظمة المعنية».

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني الذي سيزور واشنطن قريبا، وترودو انتهاء المفاوضات التي تهدف إلى تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتسليم شحنات جديدة من الأسلحة والذخيرة الكندية إلى أوكرانيا، إلى جانب اتفاق مع شركة «كاميكو» الكندية لتزويد أوكرانيا بالوقود النووي حتى 2035.

وفرضت أوتاوا عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات روس عدد منها مرتبط بمجموعة «فاغنر» وقطاع الطيران الروسي إلى جانب القطاع المالي البيلاروسي.

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