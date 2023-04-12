محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني أن موكله المسجون منذ سنتين مريض ومتروك «بلا رعاية»، مدينًا وضعًا «غريبًا جدًا».

وكتب فاديم كوبزيف في تغريدة «ليل الجمعة- السبت، استدعيت سيارة إسعاف إلى زنزانته بسبب مرض في المعدة تفاقم»، وأضاف أن نافالني (46 عامًا)، كان يعاني من «مرض مجهول لا يعالجه أحد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأشار كوبزيف إلى أن «سجلات نافالني الطبية تكشف أنه فقد في الأسبوعين الماضيين ثمانية كيلوغرامات»، وتابع أن الطرود التي أرسلتها والدة نافالني وتحوي أدوية «أعيدت إليها» ولم يتمكن من استلامها.

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نافالني يصاب بـ«نوبات»

وأوضح كوبزيف أن موكله يصاب «بنوبات»، مؤكدًا أنه «لا يستبعد» محاولة السلطات ترك صحة المعارض السياسي «تتدهور، ليس بشكل مفاجئ بل تدريجًا»، وقال: «سنطالب بإجراء فحوص للسموم».

وأوقف نافالني في روسيا في يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في مارس التالي بالسجن تسع سنوات بتهم «احتيال» يؤكد أنها مفبركة.

وفي بداية العام الجاري، قال نافالني إنه يعاني من أعراض تشبه الأنفلونزا، وإنه محروم من الرعاية الصحية. ودان أنصاره ما اعتبروه محاولة للكرملين «لقتله» ببطء.