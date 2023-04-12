واشنطن تتعهد الدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت الولايات المتحدة الدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث يجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي حوالي ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى «باليكاتان» (جنبًا إلى جنب باللغة الفلبينية). وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مؤتمر صحفي مشترك نادر في واشنطن، شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة تحالفهما.

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وأكد بلينكن خصوصًا «دعم الولايات المتحدة الثابت للفلبين ضد أي ترهيب أو إكراه بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي». من جهته، قال أوستن إن مناورات جديدة ستجرى في بحر الصين الجنوبي «في وقت لاحق من هذا العام» وستشمل دولًا أخرى.

وتأتي المناورات المشتركة بينما أجرت الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان من السبت إلى الإثنين، لمحاكاة ضربات محددة الأهداف وحصار شامل للجزيرة احتجاجًا على زيارة للرئيسة التايوانية تساي إينغ وين للولايات المتحدة.

وانتهت التدريبات الصينية رسميا، الإثنين، لكن تايوان رصدت سفنًا حربية وطائرات صينية بالقرب من أراضيها، الثلاثاء.