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أرمينيا وأذربيجان.. مقتل سبعة جنود في اشتباكات حدودية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 09:16 مساء
أرمينيا وأذربيجان.. مقتل سبعة جنود في اشتباكات حدودية
إطلاق قذيفة مدفعية من مربض لقوات أرمنية باتجاه القوات الأذربيجانية. (أ ف ب)
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أعلنت أذربيجان وأرمينيا، الثلاثاء، مقتل سبعة من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين اللدودين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراض حدودية.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعًا مسلحًا للسيطرة على ناغورني قره باغ، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية. وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين في 2020 بتوقيع هدنة هشة برعاية روسيا، بحسب «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان «أُطلقت نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديغ عند الحدود المشتركة بين البلدين على مواقع للجيش الأذربيجاني»، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية «ردت بإطلاق النار». وما هي إلا ساعات حتى أعلنت الوزارة مقتل ثلاثة من عسكرييها في هذه الاشتباكات.

اتهامات بإطلاق النار
من جهتها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بمقتل أربعة من عسكرييها وإصابة ستة آخرين بجروح، متهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت لإطلاق النار. وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أنه «عند الساعة 16.00 (12.00 ت غ) أطلقت قوات مسلحة أذربيجانية النار باتجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالًا هندسية» قرب الحدود.

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وأعلنت الوزارة أن وزير الدفاع سورين بابيكيان الموجود في بروكسل اختصر زيارته «للعودة» إلى أرمينيا على خلفية التوتر المتصاعد. وبموجب اتفاق هدنة جرى التوصل إليه بوساطة روسية في خريف العام 2020، تخلّت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيّد بمفاعيل الهدنة.

 محادثات السلام برعاية الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة
وعقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف جولات عدة من محادثات السلام برعاية الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والشهر الماضي أشار باشينيان إلى إحراز بعض التقدم على صعيد عملية السلام، لكنّه حذر من أن «مشاكل أساسية» لا تزال قائمة بسبب محاولة أذربيجان طرح مطالب إقليمية وهو ما يُعدّ خطاً أحمر لأرمينيا».

ونشر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعثة مراقبة موسعة على الجانب الأرميني من الحدود، مع تنامي الوجود الغربي في منطقة تعتبر تقليديًا مجالًا حيويًا لنفوذ الكرملين. وانفصل الأرمينيون في قره باغ عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991، وأودى النزاع الذي أعقب ذلك بحياة نحو 30 ألف شخص.

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