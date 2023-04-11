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بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 06:03 مساء
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
لرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، واشنطن متّجها إلى إيرلندا الشمالية التي يفترض أن يصل إليها مساءً في زيارة لمناسبة مرور 25 عاماً على اتّفاق السلام الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في المقاطعة البريطانية.

وأقلعت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» قبيل الظهر متّجهة إلى بلفاست، حيث سيكون في استقبال الرئيس الضيف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حسب «فرانس برس».

بايدن متحمس رغم  التوتر السياسي
وقام شبان ملثمون بإلقاء زجاجات حارقة على سيارات الشرطة، الإثنين، خلال تظاهرة جمهورية غير مرخصة في لندنيري. وعلى الرغم من التوتر السياسي، أكد مسؤولون أميركيون أن بايدن «متحمس للغاية» للقيام بهذه الرحلة.

وقال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين الإثنين: «الرئيس بايدن يهتم بشدة بإيرلندا الشمالية ولديه تاريخ طويل في دعم السلام والاستقرار هناك».

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وسيلقي بايدن خطابا، الأربعاء، في جامعة في بلفاست يركز فيه على «التقدم الهائل» منذ توقيع الاتفاق العام 1998. وسيلتقي الرئيس الأميركي أيضا، حسب وسائل إعلام بريطانية مع الأحزاب السياسية الرئيسية في إيرلندا الشمالية. ووردت تقارير تفيد بأنه سيضغط على «الحزب الوحدوي الديموقراطي» لاستئناف تقاسم السلطة.

ويعرقل «الحزب الوحدوي الديموقراطي» المتمسك بارتباط المقاطعة بالمملكة المتحدة عمل السلطة التنفيذية منذ أكثر من عام عبر رفضه المشاركة في الحكومة ما لم يتم التخلي عن أحكام ما بعد بريكست التي تهدف إلى تجنب عودة الحدود المادية مع إيرلندا. 

ويرفض «الحزب الوحدوي الديموقراطي» إعادة التفاوض بشأن البروتوكول الذي يهدف إلى معالجة المخاوف الوحدوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. 

الرئيس الأميركي يلقي كلمة في دبلن
وبعد بلفاست، يتوجه بايدن إلى جمهورية إيرلندا، حيث يزور العاصمة دبلن ومقاطعات لاوث (شرق) ومايو (غرب) التي يتحدر منها أجداده الذين هاجروا، على غرار آخرين، في منتصف القرن التاسع عشر هرباً من المجاعة التي شهدتها البلاد، ليستقروا أخيرا في ولاية بنسلفانيا.

وسيلقي بايدن كلمة في دبلن يشيد فيها «بالعلاقات العميقة والتاريخية التي توحد أمتينا وشعبينا».

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