مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيها بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية، بينما يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم «إرهابيون» سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم.

أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم بوكو حرام أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحرارا، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009، حسب «فرانس برس».

غير أن تحقيقا أجرته الوكالة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحركة بوكو حرام أبوبكر شكوي في مايو 2021 خلال مواجهات مع خصومه من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا.

استراتيجية توزيع المناشير تأتي بنتائج إيجابية

وقررت ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا اغتنام هذه الفرصة السانحة والتحرك بسرعة، فوزعت مناشير ألقتها مروحيات فوق الغابات التي يتحصن فيها المتطرفون، ووعدتهم بأن «لن نسلمكم إلى الجيش، سنعتني بكم وبعائلاتكم في مخيم في مايدوغوري لأربعة أو خمسة أشهر، وبعدها يتم إطلاق سراحكم».

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وأتت هذه الاستراتيجية بنتائج إيجابية على أكثر من صعيد، إذ قام أكثر من تسعين ألفا من أتباع الحركتين المتطرفتين بتسليم أنفسهم منذ 2021، مر معظمهم من خلال مخيم الحج، فيما توزع بعضهم على مخيمي شوكاري وبولومكوتو المماثلين.

وإن كان سكان المخيمات الثلاثة بغالبيتهم الكبرى ليسوا مقاتلين سابقين، بل عائلات عاشت تحت سيطرة الجهاديين، إلا أن عمليات إطلاق سراح هذه الأعداد اجتذبت انتباه الجهات الدولية الممولة. وتحظى المبادرة المعروفة بـ«نموذج بورنيو» بدعم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة التي وعدت بالمساعدة على توسيع نطاق البرنامج باعتباره وسيلة لوضع حد للنزاعات.

عملية فرز غير كافية

وقامت وكالة «فرانس برس»، أول وسيلة إعلام دولية دخلت مخيم الحج الأكبر بين المخيمات الثلاثة، على مدى أشهر باستطلاع آراء 12 من المقيمين السابقين فيه الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، بينهم مقاتلون سابقون، فضلا عن مسؤولين كبراء وعمال إنسانيين.

وحسب الوثائق الرسمية، تعتمد السلطات إجراءات تسمح بالفصل ما بين «المتطرفين» السابقين وغير المقاتلين، باعتماد «آلية مكثفة من التعرف على الهوية والتقييم لجميع الأفراد».

لكن واحدا فقط من بين المقاتلين السابقين الثلاثة الذين استجوبتهم الوكالة قال إنه سئل عن المعارك التي شارك فيها ودوافعه. أما النساء اللواتي يصنّفن تلقائيا في فئة «الزوجات»، فلا يخضعن لأي استجواب.

تصريحات مرور للتنقل بحرية في المدينة خلال النهار

وأفاد واحد من المزارعين الثلاثة الذين استجوبتهم الوكالة الفرنسية وكانوا يعيشون تحت سيطرة «بوكو حرام»، أن مقاتلين سابقين من الجماعة أشرفوا على عملية التدقيق معه بعدما كلفتهم السلطات بأن يحددوا من الذين يعتقدون أنهم من صفوفهم. كما يشارك قادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي في التعرف على هويات الأفراد.

وقال قاض شرعي سابق في المجموعة المتطرفة: «هناك فساد، لأن الأقرباء يأتون أحيانا لإعطاء شيء لقادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي من أجل أن يقولوا إنهم ليسوا مقاتلين من بوكو حرام».

غير أن الجنرال المتقاعد عبدالله إسحق المستشار الخاص لحاكم بورنو في المسائل الأمنية، أكد أن البرنامج برمته بما فيه عمليات الفرز «يديره محترفون». وقال «إنهم يؤدون اليمين، وبالتالي قد يتعرضون لمتاعب إن كذبوا، كل من يجازف بذلك يلعب بالنار».

ويبقى المقاتلون السابقون مبدئيا بضعة أشهر في المخيمات، فيما يبقى فيها السكان غير المقاتلين بضعة أيام. ويحصل بعض المقيمين على تصريحات مرور للتنقل بحرية في المدينة خلال النهار.

عملية هشة لاستئصال التطرف

أوضح إسحق أن المقاتلين السابقين يتبعون دورة إعداد تستمر أسبوعين وتتضمن دروسا حول «قيم الإسلام» و«حقوق الإنسان الأساسية». وقبل إطلاق سراحهم، يتحتم على الرجال أن يؤدوا اليمين ويقسموا أنهم لن يعودوا إلى الغابات ولن يتجسسوا لحساب المجموعات «المتطرفة».

كان المقاتل السابق «مومو» (26 عاما) في الثالثة عشرة من العمر حين التحق بحركة بوكو حرام، ويقول إنه شارك في «هجمات عديدة» على جنود و«كفار» بهدف إقامة «دولة إسلامية»، قبل أن يسلم نفسه.

ولخص عملية «استئصال التطرف» التي خضع لها خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في المخيم، فروى أن الدعاة قالوا لهم: «علينا أن نبدي صبرا حيال الناس بعد رحيلنا، وأن نطيع السلطات المحلية ونواظب على الفرائض الدينية».

في المقابل، فإن بعض سكان المخيم من غير المقاتلين يعبرون عن قناعات متشددة، وكان من الممكن إخضاعهم لعملية استئصال التطرف.