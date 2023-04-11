باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أربعة من رجالها على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين في مدينة كويتا، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وقال قائد شرطة العمليات في كويتا، كابتن (متقاعد) زهيب موشين، لموقع صحيفة «دون» الباكستانية، إنه جرى شن العملية لتحييد «الإرهابيين» الذين شاركوا في الهجمات السابقة على قوات الأمن في كوتشلاك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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أضاف زهيب أن العملية أجريت بالاشتراك مع أفراد شرطة الحدود، بحسب موقع صحيفة «دون» الباكستانية، موضحا أن عناصر إنفاذ القانون طوقوا، خلال العملية، منزلا في كوتشلاك، أطلق منه «الإرهابيون» النار على رجال الشرطة مما أدى إلى مقتل أربعة منهم .

هجومان على الشرطة في مدينة كويتا

ورد رجال الشرطة على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل أحد «الإرهابيين»، وعثر بحوزته على أسلحة وذخيرة، مما يشير إلى احتمال تورطه في هجوم على ضباط الشرطة قبل يومين، بالإضافة إلى هجوم على شرطة الحدود قبل أسبوع.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون أمس الإثنين، في هجومين استهدفا الشرطة في مدينة كويتا.