تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين

القاهرة - بوابة الوسط

اجتاحت عاصفة رملية قوية العاصمة الصينية بكين ومناطق أخرى بشمال الصين، مما ألحق الضرر بنحو 409 ملايين شخص، وفقا لوزارة الغابات وصحيفة «غلوبال تايمز».

وارتفع مؤشر تلوث الهواء في بكين، لأعلى من الحد الأقصى للمقياس ليصل إلى 1300 مساء أمس الاثنين، حيث يعتبر المقياس مستويات 150 «غير صحية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

عواصف رملية أكثر من متوسط

وأدت العاصفة لانخفاض الرؤية على مسافة عشرات قليلة من الأمتار. وهبت العاصفة الرملية من جنوب منغوليا، وضربت مناطق بالشمال بجانب بكين تشمل منغوليا الداخلية وهيلونججيانج وشينجيانج، وفقا لما قالته الوزارة.

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وذكر مركز الطقس أن شمال الصين سجل حتى الآن هذا العام عواصف رملية أكثر من متوسط ما جرى تسجيله خلال العشرة أعوام الماضية.