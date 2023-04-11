  • Alwasat News
Atwasat

طائرات وسفن حربية صينية لا تزال منتشرة في محيط تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 11:56 صباحا
طائرات وسفن حربية صينية لا تزال منتشرة في محيط تايوان
شاطئ على جزيرة بينغتان قبالة مضيق تايوان في مقاطعة فوجيان الصينية، 9 إبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لا تزال سفن حربية وطائرات صينية في المياه المحيطة بتايوان على ما ذكرت تايبيه الثلاثاء، غداة إعلان بكين انتهاء مناورات عسكرية كبيرة قرب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن الصين حشدت «طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب»، مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت غ).

وكانت الصين باشرت السبت، مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة.

- الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان أنجزت بنجاح
- الصين أجرت محاكاة لضربات ضد «أهداف رئيسية في تايوان»

وأتت هذه المناورات ردا على لقاء جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي في كاليفورنيا.

«جيشنا على أهبة الاستعداد»
وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادة الجزيرة ولو بالقوة إن لزم الأمر.

ونددت رئيسة تايوان تساي إنغ وين الإثنين، بهذه المناورات العسكرية بعد ساعات على إعلان انتهائها رسميا، معتبرة أن الصين تتذرع بالعلاقات بين تايبيه وواشنطن «لشن مناورات عسكرية تتسبب بزعزعة الاستقرار في تايوان والمنطقة».

وأضافت في منشور عبر فيسبوك، «رغم انتهاء المناورات العسكرية الصينية يبقى جيشنا وفريقنا للأمن القومي على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت 12 سفينة حربية و91 طائرة في اليوم الأخير من العملية الإثنين. ودخلت 54 من هذه الطائرات منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وخلال هذه المناورات، انطلقت طائرات مطاردة من حاملة الطائرات الصينية شاندونغ، وعبرت خط الوسط على ما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية.

محاكاة «ضرب طوق» حول الجزيرة
ومنطقة الدفاع الجوي التايوانية ليست المجال الجوي للجزيرة بل هي أوسع من ذلك.

وقال الجيش الصيني الاثنين، إنه «أنجز بنجاح» المهام المحددة في إطار هذه المناورات التي سميت «السيف المشترك»، وكان الهدف منها محاكاة «ضرب طوق» حول الجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة ولا سيما فرض «حصار جوي» عليها على ما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في».

وأرسلت واشنطن التي دعت بكين مرارا إلى ضبط النفس، المدمرة الأميركية «ميليوس» الإثنين، إلى منطقة في بحر الصين الجنوبي تطالب بها بكين، مدرجة ذلك في إطار «حرية الملاحة»، فيما نددت الصين فورا بهذا «التوغل».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن «استقلال تايوان يتعارض والسلام والاستقرار في مضيق» تايوان، متهما تايبيه و«القوات الأجنبية» الداعمة لها، من دون تسميتها، بالوقوف وراء التوترات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن

بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين

تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين
تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين
مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص
مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص
ماكرون في هولندا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي من 23 عاما
ماكرون في هولندا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي من 23 عاما
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ......
المزيد
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين......
مقاضاة «تيسلا» لاختراق موظفيها تسجيلات فيديو «محرجة»
مقاضاة «تيسلا» لاختراق موظفيها تسجيلات فيديو «محرجة»...
ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائيا
ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائيا...
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل...
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين...
المزيد