بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت الفلبين والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنظم في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، في وقت تسعى الدولتان الحليفتان للتصدي لتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة.

ويشارك نحو 18 ألف جندي في التدريبات، التي ستتضمن للمرة الأولى، إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيطرة عليه بصورة شبه كاملة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن التدريبات هبوط مروحيات عسكرية في جزيرة فيلبينية قبالة الطرف الشمالي لأكبر جزر البلد لوزون، على مسافة حوالى 300 كيلومتر من تايوان.

تحسين العلاقات مع واشنطن

وتجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم «باليكاتان»، الذي يعني بالفلبينية «جنبا إلى جنب»، بعد تدريبات واسعة أجرتها بكين لثلاثة أيام حتى الإثنين، وتضمنت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة التي تتمتع بنظام ديموقراطي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

- الفلبين: لن نسمح بأعمال هجومية من قواعد متاحة للقوات الأميركية

وهذه المرة الأولى التي تجري هذه المناورات السنوية المشتركة، في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن الذي يسعى لتحسين العلاقات مع واشنطن، بعدما تدهورت في عهد سلفه رودريغو دوتيرتي.

وأعلن الجنرال إريك أوستن من الوحدة الجوية الأولى في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) خلال مراسم بدء المناورات الثلاثاء، في مانيلا «بهذه التدريبات ستعزز القوات الفلبينية والأميركية القدرة على القيام بعمليات مشتركة، وستزيد كفاءاتنا وتستكمل قدراتنا بفضل التعاون، ما سيسمح لنا بأن نكون جاهزين لنواجه معا تحديات العالم».

وسيلتقي وزيرا الدفاع والخارجية الفلبينيان لاحقا، نظيريهما الأميركيين في واشنطن.

استخدام صواريخ باتريوت

وجرت تعبئة نحو 12200 جندي أميركي و5400 جندي فلبيني، وما يزيد على مئة جندي أسترالي للمشاركة في المناورات، ما يمثل ضعف العدد المشارك العام الماضي، وستستمر التدريبات أسبوعا.

وستستخدم القوات الأميركية فيها صواريخ باتريوت، التي تعتبر من أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

وقال الناطق باسم الجيش الفلبيني، الكولونيل ميديل أغيلار، إن المناورات ستسمح بتحسين «التكتيكات والتقنيات والآليات» بالنسبة لشريحة واسعة من العمليات العسكرية.

ووضعت الفلبين في مطلع إبريل، أربع قواعد عسكرية إضافية في تصرف الولايات المتحدة، بينها قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان، ما أثار غضب بكين.