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واشنطن تطالب بإطلاق الصحفي الأميركي المعتقل في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 11:09 مساء
واشنطن تطالب بإطلاق الصحفي الأميركي المعتقل في روسيا
الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، (أرشيفية: الإنترنت)
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شدّدت الولايات المتحدة الإثنين على أن روسيا «تعتقل تعسفيا» مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفتيش، وحضّت موسكو على إطلاق سراحه فورا.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الوزير أنتوني بلينكن يؤكد أن غيرشكوفيتش «معتقل تعسفيا» لدى روسيا، مضيفا «ندعو روسيا الاتحادية إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش فورا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والجمعة الماضية، وجّهت موسكو تهمة التجسّس رسميا إلى الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية الجمعة مشيرة إلى أنه نفى ضلوعه في أي تجسس.

وأوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن «محققي هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجّهوا لغيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده».

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