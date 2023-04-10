جو بايدن: أعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة.. «لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024 لكنه ليس مستعداً للإعلان عن ذلك بعد.

وذكر بايدن في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة (إن.بي.سي) قبل مسابقة دحرجة البيض في البيت الأبيض احتفالاً بعيد القيامة «أعتزم الترشح... لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد»، وفق «رويترز».

بايدن وكاملا هاريس سيترشحان معاً

وأضاف بايدن أنه يعتزم الترشح عن الحزب الديمقراطي في عام 2024 لكنه لم يعلن ذلك رسمياً بعد. وقال بايدن ونائبته كاملا هاريس إنهما سيترشحان معاً.

- بايدن يلمّح لترشحه في 2024 خلال تكريمه عددا من الفنانين

- بايدن يستضيف ثاني قمة من أجل الديموقراطية بمشاركة 121 من قادة العالم

ونقلت شبكة «إن.بي.سي» عن عدة مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن.

وقال مصدر مطلع للشبكة «الجانب المتعلق باتخاذ القرار انتهى، لكنه (بايدن) مستاء من الضغط عليه لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل».