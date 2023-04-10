أطباء برلسكوني متفائلون: لا يزال في العناية المركزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأطباء إن الحالة الصحية لرئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني المُصاب بسرطان الدم والذي أُدخل المستشفى، تتحسن تدريجياً، وأبدوا «تفاؤلاً حذراً».

أُدخل قطب الإعلام البالغ 86 عامًا الأربعاء إلى العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييلي المرموق في ميلانو (شمال). وقال الأطباء في بيان إن مراقبة وظائف الأعضاء خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية أظهرت تحسناً تدريجياً ومستقراً، بحسب «يورو نيوز».

وأضافوا أن العلاج أفضى إلى «الآثار المتوقعة مما يسمح لنا بالتعبير عن تفاؤل حذر»، كما أشار الأطباء إلى أن رئيس الوزراء الأسبق ما زال في قسم العناية المركّزة.

ثروة تقدر بـ 6.4 مليار يورو

ويعدّ سيلفيو برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراءً في شبه الجزيرة مع امتلاكه ثروة تقدّرها مجلّة فوربس بنحو 6.4 مليار يورو. وكان في السنوات الأخيرة قد أُدخل عدّة مرات إلى المستشفى.

وفي الشهر الماضي، أمضى الملياردير الذي يقود حزب «فورتسا إيطاليا» اليميني أربعة أيام في المستشفى ذاته، بسبب معاناته من مشاكل بالقلب، وفقاً لوسائل إعلام إيطالية، قبل أن يخرج من المستشفى الخميس الماضي.

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وقال في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: «لقد استأنفت العمل بالفعل، أنا مستعدّ ومصمّم على الالتزام، كما فعلت دائماً، من أجل البلد الذي أحب».

اعتلال متكرر بصحته في السنوات الماضية

وعانى قطب الإعلام والملياردير، الذي كوّن ثروته من مجال القنوات التلفزيونية الخاصة، من اعتلال متكرر بصحته في السنوات الماضية، علماً بأنه تنحى عن رئاسة الوزراء للمرة الأخيرة في عام 2011، مثقلاً بالفضائح وتُهم الفساد، لكنه عاد إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بعد انتخابات جرت في سبتمبر الماضي، ولا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين.

وبنى برلسكوني أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في إيطاليا واكتسب شهرة دولية بصفته مالكا لنادي ميلان بطل أوروبا لكرة القدم سابقا، وذلك قبل دخوله الحياة السياسية في 1994، عندما أطاحت فضيحة فساد بالنخبة السياسية السابقة.