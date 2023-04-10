مقتل اثنين من عناصر الشرطة في هجوم مسلح غرب باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الباكستانية إن اثنين من عناصرها قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح بمنطقة كوشلاك القريبة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، الواقع غربي البلاد مساء أمس الأحد.

وذكرت صحيفة الفجر الباكستانية اليوم الاثنين، أن رجلي الشرطة، كانا يقومان بدورية على دراجة نارية، عندما قام المهاجمان بفتح النار بشكل عشوائي ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص، موضحة أن أحد المهاجمين قتل، بينما تمكن الآخر من الفرار بعد أن ردت عناصر الشرطة بإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

لم يعلن أحد مسؤوليته عن الواقعة

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما متأثرين بإصاباتهما.

وأكد نائب المفتش العام للشرطة في كويتا غلام أظفر ماهيسار، أنه جرى استهداف رجال الشرطة من قبل «إرهابيين»، مضيفا أنه على الرغم من إصابتهم، ردوا على الفور بإطلاق النار وقتلوا مهاجما.

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ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما شنت قوات الأمن عملية تفتيش في المنطقة لملاحقة المهاجم الآخر.