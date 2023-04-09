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وفد إيراني يزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح السفارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 03:09 مساء
وفد إيراني يزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح السفارة
السفارة السعودية في طهران قبل إغلاقها. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن وفدًا فنيًا إيرانيًا سيزور السعودية الأسبوع المقبل للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ وفدًا دبلوماسيًا وصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد يومين من لقاء وزيري خارجية أهم قوّتَين إقليميّتَين في الخليج في بكين، بحسب وكالة «يورو نيوز».

أول زيارة رسمية
وهي أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون سعوديون لإيران منذ الإعلان المفاجئ في 10 مارس عن اتفاق برعاية صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الرياض وطهران منذ سبع سنوات.

- وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان في بكين لاستكمال اتفاق استئناف العلاقات

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلًا عن وزارة الخارجية السعودية أنّ الزيارة تأتي «إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية».

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين، زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.

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