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سوناك يشيد باتفاق السلام في أيرلندا الشمالية ويعتبره «لحظة رائعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 11:41 صباحا
سوناك يشيد باتفاق السلام في أيرلندا الشمالية ويعتبره «لحظة رائعة»
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، 15 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، باتفاق السلام التاريخي الموقع في 1998 في أيرلندا الشمالية التي سيزورها الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإبرامه.

كان سوناك (42 عاماً) يبلغ 17 عاماً عندما وُقّع اتفاق الجمعة العظيمة، في 10 أبريل 1998، الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في المقاطعة البريطانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

«لحظة رائعة في تاريخ أمتنا»
وقال سوناك، في بيان صدر عن داونينغ ستريت، إن الاتفاق كان «لحظة رائعة في تاريخ أمتنا»،  مضيفا «أنه مثال نادر للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية».

وتابع أن «الوعد بمستقبل أفضل الذي قطعناه لجميع سكان أيرلندا الشمالية، هو ما سأفكر فيه قبل كل شيء في الأيام القادمة».

- بايدن يزور بريطانيا وأيرلندا الشهر الجاري

وسيشارك سوناك في عدد من المناسبات الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاق المبرم برعاية الولايات المتحدة، بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية والأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية.

ومساء الثلاثاء، سيكون سوناك في استقبال جو بايدن لدى وصوله إلى المقاطعة، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعاً ثنائياً، بحسب داونينغ ستريت.

«حفل عشاء خاص»
كما سيحضر سوناك مؤتمراً حول هذه الذكرى في جامعة الملكة في بلفاست وسيدعو إلى «حفل عشاء خاص».

وفي إشارة إلى «الدور المركزي» لواشنطن في عملية السلام، قال مكتب سوناك إن زيارة جو بايدن ستسمح «بالاحتفال بنجاحات إيرلندا الشمالية وتشجيع المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل».

وفي سبتمبر، تنوي المملكة المتحدة عقد «قمة الاستثمار في أيرلندا الشمالية» في بلفاست.

وخلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام، سيتوجه جو بايدن ذو الأصول الأيرلندية إلى جمهورية أيرلندا المجاورة.

ومن المقرر أن يلقي خطابًا يبرز الروابط بين الولايات المتحدة وأيرلندا، بحسب البيت الأبيض.

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