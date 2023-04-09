بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس

القاهرة - بوابة الوسط

يترأس بابا الفاتيكان فرنسيس، قداس عيد الفصح، اليوم، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث يفترض أن يعلن مباركته التقليدية «للمدينة والعالم».

وترأس البابا الأرجنتيني (86 عامًا) الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي، قداس عيد الفصح السبت لمدة ساعتين ونصف الساعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بحضور نحو ثمانية آلاف شخص، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا فرنسيس إلى «العودة إلى الذاكرة التي تجدد الأمل» في مواجهة «قوة الشر (...) ومنطقي الحساب واللامبالاة اللذين يحكمان المجتمع كما يبدو، وسرطان الفساد وانتشار الظلم ورياح الحرب الجليدية».

تعميد 8 رجال ونساء

وعمد فرنسيس لـ1,3 مليار كاثوليكي في العالم، ثمانية بالغين من رجال ونساء من ألبانيا والولايات المتحدة ونيجيريا وإيطاليا وفنزويلا، الواحد تلو الآخر.

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وسيرأس خورخي بيرغوليو الأحد القداس عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ) قبل أن يعلن عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) مباركته «للمدينة والعالم»، التي يستعرض فيها عادة النزاعات التي تهز العالم.

الحرب في أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط

وكما في 2022 ستتناول رسالته على الأرجح الحرب في أوكرانيا وكذلك التوتر المتجدد في الشرق الأوسط، وسفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وسيلتقي فرنسيس، الذي يتنقل على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، الحشد بجولة في السيارة البابوية في ممرات ساحة القديس بطرس.