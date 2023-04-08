44 قتيلاً مدنياً في هجوم على قريتين في شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت «مجموعات مسلحة إرهابية» 44 مدنياً في هجوم على قريتين في شمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر ليل الخميس الجمعة، على ما أعلن السبت حاكم منطقة الساحل.

وقال اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو «إن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم الحقير والهمجي» الذي استهدف قريتَي كوراكو وتوندوبي «تشير إلى مقتل 44 مدنياً وسقوط جرحى»، مؤكداً أن الجيش «حيّد المجموعات المسلحة الإرهابية التي نفذت الهجوم المذكور»، بحسب «فرانس برس».

وفي 23 مارس الماضي، أعلنت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو أن 14 شخصا بينهم أربعة جنود قتلوافي هجوم قرب كايا بشمالي البلاد، حيث كان يقوم الرئيس الانتقالي الكابتن ابراهيم تراوري بزيارة.

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وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن الهجوم استهدف وحدة عسكريين ومتطوعين يساندون الجيش في زوركوم، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من كايا، وأسفر عن مقتل أربعة جنود وعشرة متطوعين.

وأكد مصدر أمني آخر ومصدر محلي وقوع الهجوم، من دون أن يدليا بحصيلة.

وفي 21 من الشهر نفسه قتل 11 مدنيا بينهم خمسة من المتعاونين مع الجيش، في هجمات عدة شنها مسلّحون في وسط شرق بوركينا فاسو وشرقها.