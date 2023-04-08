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إيران.. رصد عشرات حالات التسمم الجديدة في مدارس للفتيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 05:45 مساء
إيران.. رصد عشرات حالات التسمم الجديدة في مدارس للفتيات
طالبات في إيران. (الإنترنت)
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تعرّضت عشرات الفتيات السبت للتسمم في عدة مدارس في مختلف أنحاء إيران التي تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر عمليات تسمم غامضة تطال تلميذات المدارس، وفق وسائل إعلام إيرانية. 

منذ نهاية نوفمبر، تعرض عدد من المدارس التي ترتادها في الغالب فتيات، لحالات تسمم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامة، ما تسبب بحالات إغماء وشعور بالإعياء، وتبعه في بعض الأحيان دخول إلى المستشفى، وفق «فرانس برس».

والجمعة، نقل التلفزيون الرسمي عن النائب حميد رضا كاظمي رئيس الهيئة الوطنية المخصصة لتقصي الحقائق في هذه القضية، قوله إن التقرير النهائي للهيئة سيُنشر «خلال أسبوعين». 

طالبات تعرضن للتسمم في خمس مدارس
ونقلت وكالة أنباء «إيريب نيوز» عن مسؤول محلي قوله إن «60 تلميذة على الأقل تسممن (السبت) في مدرسة للبنات في هفتكل»، الواقعة في محافظة خوزستان (جنوب غرب). 

كذلك أضاف المصدر ذاته أن طالبات تعرضن للتسمم في «خمس مدارس في أردبيل في شمال غرب» البلاد، حيث ظهرت عليهن «أعراض القلق وضيق التنفس والصداع».

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وفي أورميا الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، تأثر «عدد غير محدد» من تلميذات مدرسة ابتدائية «بعد انبعاث الغاز»، وفقًا لوكالة أنباء «إيلنا»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

تطبيق «أشد العقوبات» وصولاً إلى الإعدام 
وكانت الحصيلة الرسمية الصادرة في السابع من مارس أفادت عن تسمم «أكثر من خمسة آلاف طالبة» في أكثر من 230 مدرسة واقعة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد. وكانت حالات التسمم قد توقفت في بداية مارس بعد الإعلان عن توقيف حوالى مئة شخص ثم استؤنفت بعد ثلاثة أسابيع من ذلك.

وطالب المرشد الأعلى آية الله علي خامئي في السادس من مارس بتطبيق «أشد العقوبات» وصولاً إلى الإعدام بحقّ أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات التسمّم. 

بدأت هذه القضية بعد شهرين من انطلاق حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر. وأميني شابة كردية إيرانية تُوفيت بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.

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