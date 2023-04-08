عصابات مسلحة تقتل 74 في ولاية نيجيرية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون محليون والشرطة يوم السبت إن ما لا يقل عن 74 شخصاً قُتلوا بولاية بينو النيجيرية في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في الأسبوع الماضي، في أحدث اشتباكات في منطقة تشيع بها أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين.

وزاد العنف في الأعوام الماضية بعدما أدى النمو السكاني إلى اتساع نطاق المنطقة المخصصة للزراعة، مما قلص مساحات الأراضي المتاحة لرعي قطعان الماشية، بحسب «رويترز».

العثور على 28 جثة في مخيم للنازحين

وقالت الناطق باسم شرطة بينو كاثرين أنين إنه جرى العثور على 28 جثة في مخيم للنازحين في منطقة مجبان بين مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت. ولم يتضح حتى الآن سبب الهجوم، لكن شهوداً قالوا إن مسلحين وصلوا وبدأوا في إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص.

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جاء هذا في أعقاب هجوم منفصل في الولاية نفسها يوم الأربعاء الماضي في قرية أوموجيدي النائية في منطقة أوتوكبو، إذ قال باكو إيجي رئيس المنطقة لرويترز إن من يشتبه في أنهم رعاة قتلوا قرويين خلال جنازة.

وقال بول هيمبا، وهو مستشار أمني لحاكم ولاية بينو، إنه عُثر على 46 جثة بعد هجوم الأربعاء.