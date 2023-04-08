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4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات المسلحين في سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 12:57 مساء
4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات المسلحين في سورية
عناصر أمن يصطحبون نساء يعتقد أنهن زوجات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية، في مخيم الهول بالحسكة، 23 يوليو 2019. (أ ف ب)
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وصلت أربع كنديات وعشرة أطفال، إلى كندا، كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها مسلحون وعائلاتهم في شمال شرق سورية، على ما ذكرت الجمعة مصادر في الشرطة والقضاء، في رابع عملية من هذا النوع تجريها الحكومة الكندية.

وأوقفت ثلاث منهن في المطار قبل أن يمثلن أمام القضاء، بشأن «التعهد بعدم المساس بالأمن العام في مجال الارهاب»، بحسب بيان أصدرته الشرطة الجمعة، وجرى الافراج بشروط عن إحداهن، وتبلغ 38 عامًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال محاميها، لورانس غرينسبون للوكالة الفرنسية، إنه «ليس اتهامًا جنائيًا»، مضيفا أن المدعي العام يريد «التأكد من أن الشخص يلتزم بالشروط لمدة تصل إلى سنة».

«تدهور الأوضاع في المخيمات»
وقالت الشرطة أن الأخريين، أمارة أمجد ودور أحمد، «ستبقيان رهن الاعتقال حتى جلستهما المقبلة المقررة الثلاثاء».

وأوضح غرينسبون، وهو محام مختص بحقوق الإنسان ويمثل العائدات الأربع، أن «الأمور تسير على ما يرام» بالنسبة للمرأة الرابعة، فهي لا تواجه اتهامات جنائية ولا طلب تعهد بشأن الإرهاب، مضيفا أن «الأطفال العشرة أعيدوا وهم مع عائلاتهم هنا في كندا».

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وأعربت وزارة الخارجية الكندية الخميس عن قلقها حيال «صحة وسلامة» الأطفال الكنديين، بسبب «تدهور الأوضاع في المخيمات».

وفي أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سورية، وفي العام 2020، سمحت كندا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمسة أعوام، بعدما رفع عمّها دعوى قضائية ضدّ الحكومة الكندية.

ومنذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء مقاتلي التنظيم، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة لكثير من الدول.

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