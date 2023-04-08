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الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والاحتلال لـ«ضبط النفس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 12:46 مساء
الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والاحتلال لـ«ضبط النفس»
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بما وصفه «بتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين»، وحث الأطراف كافة على «التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة». 

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بعد مقتل سائح إيطالي وإصابة خمسة آخرين في عملية دهس بسيارة في تل أبيب يوم الجمعة في أعقاب مقتل شقيقتين إسرائيليتين إثر إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.

بوريل يطالب برد فعل متناسب 
وقال بوريل في بيان: «من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون أي رد فعل متناسبا. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف الدائر على الفور. يجب فعل كل شيء لمنع اتساع نطاق الصراع». وأضاف «نحث جميع الأطراف على التحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام بالهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الراهنة».

ويتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة المسيحي خلال شهر أبريل الحالي.

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