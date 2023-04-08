الصين تجري تدريبات على «تطويق كامل» لتايوان

القاهرة - بوابة الوسط

تجري الصين السبت تدريبات في مضيق تايوان على «تطويق كامل» للجزيرة، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.

وأوردت شبكة «سي سي تي في»، أن «التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام (...) لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل» لتايوان، بحسب وكالة «فرانس برس».

تدريبات عسكرية في مضيق تايوان

وبدأ الجيش الصيني السبت تدريبات عسكرية، تستمر ثلاثة أيام في مضيق تايوان، في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين، مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الجيش الصيني شي يي، في بيان، إن هذه المناورات تشكل «تحذيرا جديا من التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان، والقوى الخارجية، وكذلك من أنشطتها الاستفزازية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح الجيش الصيني أن المناورات تشمل «دوريات».

وقالت السلطات البحرية في فوجيان (شرق) إن مناورات بالذخيرة الحية ستجرى الإثنين، في مضيق تايوان بالقرب من ساحل هذه المقاطعة التي تقع مقابل الجزيرة.