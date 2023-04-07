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قتيل و4 جرحى في «هجوم تل أبيب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 10:00 مساء
قتيل و4 جرحى في «هجوم تل أبيب»
موقع هجوم الدهس بسيارة في تل أبيب، 7 أبريل 2023، (ا ف ب)
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لقي إسرائيلي حتفه وأصيب أربعة آخرون، في هجوم وسط تل أبيب مساء اليوم الجمعة، بحسب حصيلة محدثة أعلنتها خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت شرطة الاحتلال، في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن ما وقع «هجوم دهس بسيارة»، في تضارب مع رواية سابقة للإسعاف بأن الهجوم نفذ بسلاح ناري.

تأتي تلك العملية ردا على اعتداءات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكها  حرم المسجد الأقصى قبل يومين، حيث اقتحمت باحته واعتدت على المصلين، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، كما اعتقلت المئات منهم.

تشديد قوات الاحتلال في الضفة الغربية
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصادر محلية وأمنية فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على حواجز حوارة جنوب نابلس، و«بيت فوريك» شرقا، و«شافي شمرون» غربا، وحاجز الـ«17» قرب عصيرة الشمالية شمالا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت السيارات.

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كما أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، عدة طرق فرعية في بلدة بيتا جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية لـ«وفا»، إن جرافات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدة بالسواتر الترابية، وأغلقت طريق زعترة، وطريق خلف الحسبة، وطريق العبارة. 

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