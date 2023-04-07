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زيلينسكي يعقد اجتماعا أمنيا بعد تسرب وثائق عسكرية سرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 08:19 مساء
زيلينسكي يعقد اجتماعا أمنيا بعد تسرب وثائق عسكرية سرية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع كبار ضباط الأمن سبل منع تسرب معلومات عسكرية في اجتماع عُقد يوم الجمعة، بعد ورود تقارير تفيد بأن وثائق سرية توضح بالتفصيل المساعدة الغربية لأوكرانيا انتهى بها المطاف منشورة على الإنترنت.

ولم يتناول بيان مكتب الرئيس عن الاجتماع حدوث تسريب، كما لم يشر إلى تقرير لجريدة «نيويورك تايمز» قال إن وثائق حول خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» لبناء الجيش الأوكراني سُربت عبر الإنترنت، حسب وكالة «رويترز».

وذكر بيان رئاسي أن «المشاركين في الاجتماع ركزوا على إجراءات منع تسرب المعلومات المتعلقة بخطط قوات الدفاع الأوكرانية».

تضارب بشأن واقعة تسرب الوثائق
وقالت «نيويورك تايمز» أمس الخميس أن البنتاغون يحقق في كيفية نشر وثائق حول خطط لبناء القوات الأوكرانية قبل هجومها المضاد المُزمع ضد القوات الروسية الغازية على قنوات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فيما لم تتمكن «رويترز» على الفور من مراجعة الوثائق المسربة.

- البنتاغون يحقق حول تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

وقال ناطق باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية إنه من المحتمل أن المعلومات الواردة في المنشورات وهمية تماماً، وأنه لم يكن هناك تسرب.

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