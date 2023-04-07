فرنسا: متمسّكون بـ«أمن إسرائيل» واستقرار لبنان وسيادته

القاهرة - بوابة الوسط

أكّدت فرنسا، اليوم الجمعة، «تمسّكها الراسخ بأمن (الاحتلال) إسرائيل وباستقرار لبنان وسيادته»، وذلك بعد الغارات الجوّية التي شنّتها تل أبيب على كلّ من لبنان وقطاع غزة.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلما، «نحضّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب أيّ عمل من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد»، مؤكّداً أنّ فرنسا «تدين بشدّة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من غزة وجنوب لبنان»، والتي ادعى الاحتلال وقوعها لتبرير عدوانه على المصلين في المسجد الأقصى..