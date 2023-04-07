البنتاغون يحقق حول تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحاول وزارة الدفاع الأميركية، تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم أوكرانيا، في وجه الغزو الروسي، نشرت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما ذكرت جريدة «نيويورك تايمز».

وردا على سؤال قالت وزارة الدفاع الأميركية، إنها تحقق في هذه المسألة. وأكدت الناطقة باسم البنتاغون «نحن على اطلاع على المعلومات الصحفية بشأن رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة تبحث في المسألة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«الوثائق تبدو صحيحة»

وتتضمن هذه الوثائق التي تعود لمطلع مارس الماضي على ما ذكرت الجريدة الأميركية، الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.

- حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا

ونقلت الجريدة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، لا سيما من خلال التقليل من حجم الخسائر الروسية.

وجاء في هذه التسريبات، أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا من بينها تسعة تدربها الولايات المتحدة وتجهزها على ما ذكرت «نيويورك تايمز».