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لافروف: أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن ترتكز على إقامة نظام عالمي جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 11:59 صباحا
لافروف: أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن ترتكز على إقامة نظام عالمي جديد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى تركيا الجمعة أن أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام «نظام عالمي جديد»، لا يخضع لهيمنة الولايات المتحدة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إن «المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتفاق صادرات الحبوب والأزمة السورية
ويبحث وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، في تركيا مستقبل اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، الذي كانت أنقرة أبرز الأطراف الراعية له إلى جانب ملف سورية.

- لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في عدة ملفات دولية، وتشدد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع أنقرة، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

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