باريس: وزيرا خارجية فرنسا وإيران التقيا في بكين الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي ترافق إيمانويل ماكرون في الصين، نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، في بكين للمطالبة بالإفراج عن فرنسيين مسجونين في إيران.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ الوزيرة «أجرت محادثات أمس (الخميس) مع نظيرها الإيراني»، الذي كان في بكين للقاء مع نظيره السعودي، بحسب وكالة «فرانس برس».

لقاء وزيرا خارجية إيران والسعودية

والخميس، أكد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإيراني حسين أمير عبداللهيان، إثر لقاء نادر في بكين، أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعقد الوزيران لقاءهما النادر في العاصمة الصينية استكمالا للاتفاق الدبلوماسي المفاجئ الذي توسطت فيه الصين الشهر الماضي، من أجل تمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوترات.

- وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان في بكين لاستكمال اتفاق استئناف العلاقات

وأعلنت طهران والرياض في 10 مارس الاتفاق بعد سبع سنوات من القطيعة إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت السعودية وإيران في بيان مشترك نقلته «فرانس برس»، عقب لقاء بين وزيري خارجية البلدين «أهمیة متابعة تنفیذ اتفاق بکین وتفعیله، بما یعزز الثقة المتبادلة ویوسع نطاق التعاون، ویسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة»