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شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 02:53 مساء
شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي
الرئيس الصيني شي جينبينغ. (الإنترنت)
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أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في بكين استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت المناسب، حسب ما أفاد دبلوماسي فرنسي شارك في المحادثات.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن ماكرون، من جهته، «طلب بإلحاح من شي جينبينغ عدم إرسال أي إمدادات إلى موسكو لدعم حربها على أوكرانيا»، في وقت تخشى فيه الدول الغربية أن تزود بكين موسكو بالأسلحة.

ماكرون وشي يرفضان استخدام النووي في أوكرانيا
وفي وقت سابق، دعا ماكرون وشي جينبينغ إلى مفاوضات سلام «بأسرع وقت ممكن» لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مؤكدين رفضهما لاستخدام السلاح النووي.

وشدد ماكرون على وجوب «استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن لبناء سلام دائم»، فيما اعتبر شي أنه «لا يمكن استخدام السلاح النووي»، منددا بأي «هجوم يستهدف مدنيين»، في تصريحات مشتركة أدليا بها بعد لقاء ثنائي في بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

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ووصل ماكرون، أمس الأربعاء، الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام على ما أعلن قصر الإليزيه، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ 2017. والتقى الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأربعاء الجالية الفرنسية وأجرى محادثات، الخميس، مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وينتقل، الجمعة، إلى كانتون في جنوب الصين.

ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
وقال ماكرون، الخميس، لنظيره الصيني شي جينبيغ إنه يعول عليه «لإعادة روسيا إلى رشدها». وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي: «أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ورأى الرئيس الفرنسي في خطاب أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية، الأربعاء، أنه يمكن لبكين أن «تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام» في أوكرانيا.

ونقلت «فرانس برس عن ماكرون قوله: «اقترحت الصين خطة سلام (..) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام».

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