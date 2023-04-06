الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الصين التي أتاحت استئناف الحوار بين إيران والسعودية عبر تنظيم مفاوضات في بكين، الخميس، أنها تريد العمل من أجل «الاستقرار» في الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن «الصين ستعمل مع دول (المنطقة) لتنفيذ مبادرات (...) لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط.

استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وتحتضن العاصمة الصينية بكين، الخميس، لقاء نادر لوزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وإيران حسين أمير عبداللهيان، استكمالا للاتفاق الدبلوماسي المفاجئ الذي توسطت فيه الصين الشهر الماضي، من أجل تمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوترات.

وأعلنت طهران والرياض في 10 مارس الاتفاق بعد سبع سنوات من القطيعة إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

وأكدت السعودية وإيران في بيان مشترك عقب لقاء بين وزيري خارجية البلدين «على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بکين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».

وفيما جدد الأمير فيصل بن فرحان دعوة عبداللهيان لزيارة المملکة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة الرياض، وجه المسؤول الإيراني دعوة لنظيره السعودي لزيارة الجمهورية الإسلامية والاجتماع في طهران.

وأعاد الجانبان التأكيد على إعادة فتح الممثليات «خلال المدة المتفق عليها» والتي تمتد حتى مايو، والمضي قدماً في «استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرة العمرة».