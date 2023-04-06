ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصين شي جينبيغ إنه يعول عليه «لإعادة روسيا إلى رشدها».

وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي: «أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل ماكرون، أمس الأربعاء، الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام على ما أعلن قصر الإليزيه، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ 2017. والتقى الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأربعاء الجالية الفرنسية وأجرى محادثات، الخميس، مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وينتقل، الجمعة، إلى كانتون في جنوب الصين.

ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا

ورأى الرئيس الفرنسي في خطاب أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية، الأربعاء، أنه يمكن لبكين أن «تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام» في أوكرانيا.

ونقلت «فرانس برس عن ماكرون قوله: «اقترحت الصين خطة سلام (..) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام».

وحذر الرئيس الفرنسي من أن دعم «المعتدي» الروسي في النزاع الأوكراني يعني التحول «إلى شريك في انتهاك القانون الدولي» في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا. لكن ماكرون أكد ردًا على أسئلة صحفيين أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الخميس، «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة».

وأضاف ماكرون: «هذه الحرب التي وصفتها مرات عدة بأنها استعمارية داست الكثير من مبادئ شرعة الأمم المتحدة التي ينبغي علينا كأعضاء في مجلس الأمن أن ندافع عنها بحزم»، وتابع: «أرى أن الدفاع عنها يعني أيضا التقدم معا ومحاولة إيجاد طريق يفضي إلى السلام».

- ماكرون من الصين: دعم المعتدي الروسي يعني التحول لشريك له

- ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا

وقال الرئيس الفرنسي إن الصين «نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا التي أعيد التأكيد عليها في الأيام الأخيرة» مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو «يمكنها أن تضطلع بدور رئيسي في حل النزاع لذا فإن الحوار مع سلطات بكين أمرا ضروريا جدا».

«عدم الانفصال» عن الصين

وسعى الرئيس الفرنسي الذي لم يزر الصين منذ 2019 بسبب الأزمة الصحية، إلى الابتعاد عن نهج المواجهة المعتمد من جانب الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حيال الصين.

وأكد ماكرون «نسمع أكثر فأكثر أصواتا ترتفع للتعبير عن قلق شديد حول مستقبل العلاقات بين الغرب والصين مع التوصل نوعا ما إلى خلاصة مفادها أن ثمة دوامة توتر متنام لا مفر منها»، لكنه شدد «لا أريد هذا السيناريو».

ولتأكيد موقف أوروبي موحد من مسألة إحياء العلاقات مع الصين، طلب ماكرون من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مرافقته، الخميس، في جزء من محادثاته مع الرئيس الصيني.

ويرافق ماكرون أكثر من 50 رئيس شركة فرنسية منها «إيرباص وكهرباء فرنسا وفيوليا». وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب «ألا ينفصلا» عن الصين على الصعيد الاقتصادي بل المحافظة على «طريق واقعي وطموح» معها.

وأضاف: «يجب ألا ننفصل عن الصين بل الانخراط في علاقة تجارية متواصلة مع الصين»، وأكد أن «عقودا كبيرة عدة ستوقع»، الخميس، دون أن يدخل بتفاصيلها.